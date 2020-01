Prestigiacomo (Fi) a Montecitorio: "Piersanti Mattarella vive con noi"

"Per noi siciliani Piersanti Mattarella è il simbolo del coraggio della politica. Nel 1980 sebbene fossi adolescente, ricordo bene quanto l'omicidio del presidente venne vissuto con sgomento e inevitabilmente rappresentò un momento di tragica consapevolezza. Non si ammazzavano più 'fra loro', non ammazzavano solo i loro antagonisti, le forze dell'ordine e i magistrati. La morte del segretario Dc Michele Reina non era stato un caso isolato; 'loro' volevano uccidere la speranza del cambiamento, soffocare la società siciliana di cui la politica è espressione". Lo ha detto Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio per ricordare Piersanti Mattarella. "Mattarella in una politica fatta di clientela, di 'do ut des', in quella Dc di cui era, anche anagraficamente, figlio riuscì a innervare, in una terra complessa e rassegnata, il seme della morale, dell'etica cristiana, il frutto dell'insegnamento del suo maestro e ispiratore: Giorgio La Pira. Questo lo rese speciale, anche grazie al coraggio che mise in campo con scelte che inevitabilmente andarono in rotta di collisione con interessi consolidati e radicati nel peggio della Sicilia. Quel coraggio, quel senso dell'etica politica, quella sua determinazione ne fecero un esempio, ma anche un nemico e segnarono il suo destino. Ma se noi oggi, nella sede più alta della rappresentanza politica nazionale, siamo qui a ricordarlo e a trarre dal suo esempio un monito per l'azione parlamentare e governativa, significa che a Piersanti Mattarella è stata barbaramente troncata la vita, ma il suo esempio e suo messaggio vivono accanto a noi", ha concluso.