Vandali in azione ad Aci Catena negli ex locali della polizia municipale

Vandali in azione la notte scorsa ad Aci Catena dove ignoti hanno devastato i locali dell'ex caserma dei Vigili Urbani, distruggendo i sanitari del primo piano e causando l'allagamento dei locali. Sul posto sono al lavoro gli operai del Comune. Un altro raid è stato compiuto nel'ex macello comunale, oggi sede dell'autoparco, dove dei ladri hanno cercato di asportare il carburante dei mezzi parcheggiati. Non sono stati segnalati gravi danni ai mezzi. Sono in corso accertamenti per verificare l'entità del furto. I due episodio sono stati denunciati ai carabinieri. "Mi auguro che le forze dell'ordine - commenta il sindaco Nello Oliveri - possano risalire a questi delinquenti e, individuandoli, assicurarli alla giustizia. Mi rammarico poiché questi gravi atti delinquenziali sono sempre più frequenti e ci fanno più rabbia perché commessi soltanto con l'obiettivo di danneggiare strutture e strumenti pubblici appartenenti alla collettività".