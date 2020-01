Mafia, al comune di Tortorici arrivano gli ispettori prefettizi

Il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, su delega del ministro dell'Interno, ha disposto l'accesso ispettivo nel comune di Tortorici (Me) recentemente travolto dall'inchiesta antimafia 'Nebrodi' contro i clan dei pascoli. E' stata nominata una commissione d'indagine incaricata di compiere accertamenti per verificare la 'sussistenza di collegamenti diretti e indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o forme di condizionamento dell'ente locale'. L'attività ispettiva della commissione, insediatasi stamani, sarà supportata, spiega la prefettura, dalla forze di polizia e dovrà essere perfezionata entro tre mesi dall'insediamento, prorogabili per altri tre. Nei giorni scorsi erano tornato in libertà Emanuele Galati Sardo, sindaco di Tortorici, finito ai domiciliari nell'ambito dell'operazione antimafia Nebrodi condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina sulle truffe all'Unione europea.