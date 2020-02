Trasporti, accordo tra Regione e Trenitalia per avvio sconti sui biglietti

E' stato raggiunto nei giorni scorsi l'accordo fra il governo Musumeci e Trenitalia per avviare, a partire dal 20 febbraio, una campagna di sconti ai biglietti sulle tratte più penalizzate della rete ferroviaria siciliana. "Attraverso questo piano - dice il presidente della Regione Nello Musumeci - intendiamo incentivare l'uso del mezzo pubblico anche su quei territori dove le linee ferroviarie scontano i maggiori ritardi infrastrutturali, facendo seguito a una delibera del mio Governo che destina gli importi delle sanzioni a Trenitalia al miglioramento del servizio". Lungo le tratte Palermo Papireto-Trapani e Modica-Caltanissetta si avrà uno sconto del 30 per cento sul prezzo del biglietto, sconto che sale fino al 55 per cento sulla tratta Catania-Caltagirone. Il taglio vale anche per le corse intermedie. "Nel 2018 la Regione siciliana - spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone - ha ricavato oltre 1,5 milioni di euro dalle sanzioni erogate a Trenitalia per ritardi o disservizi, grazie a un'azione di monitoraggio che non si registrava da tempo. Abbiamo scelto, allora, di investire queste risorse direttamente sui viaggiatori e sulle linee più disagiate, dove cioè il trasporto ferroviario ha bisogno di essere rilanciato con decisione, ovvero nel trapanese, nel calatino e fra ragusano e nisseno. Senza che questo significhi entrare in concorrenza con il trasporto su gomma, ma anzi gli sconti serviranno a scoraggiare l'uso dell'auto privata. Presenteremo questa e altre novità - ha concluso Falcone - lunedì 3 febbraio, al convegno sul rapporto 'Pendolaria' di Legambiente Sicilia a Palermo".