Festa di Sant'Agata, la Cnn a Catania per programma televisivo negli Usa

Una troupe del programma televisivo Quest's World of Wonder della Cnn sarà da lunedì a Catania per raccontare la città dall'interno dei festeggiamenti di Sant'Agata 2020. La serie, condotta dal giornalista e presentatore Richard Quest racconta ogni settimana le maggiori città nel mondo svelando l'essenza di un luogo attraverso i suoi protagonisti. La festa di Sant'Agata, con i suoi riti e le sue affascinanti celebrazioni, sarà per l'emittente televisiva statunitense un modo per svelare a milioni di telespettatori di tutto il mondo, in un programma di 31 minuti, la città di Catania e il territorio etneo.