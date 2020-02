Siracusa, ordine di carcerazione per Danilo Greco per 'evasione'

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno rintracciato ed arrestato Danilo Greco, 34 anni, gravato da un rintraccio per aggravamento pena con la custodia in carcere, emesso dalla Corte D' Appello di Catania. Nella circostanza, l’uomo è stato denunciato per il reato di evasione. Greco è stato tradotto presso la casa circondariale di Cavadonna.

Gli Agenti, inoltre, hanno denunciato un uomo di 34 anni per aver violato le limitazioni della libertà personale cui è sottoposto.

Gli Agenti, infine, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un uomo trovato in possesso di gr 0.7 di cocaina.