Il 'Massimino' è terra di conquiste, il Monopoli batte il Catania col minimo sforzo

Il 'Massimino' è oramai terra di conquista. Pure il Monopoli, con il minimo sforzo, porta a casa tre punti in uno stadio semideserto. Cinica e spietata la squadra di Scienza come una vera big del girone, vince per 2 a 0. Il Catania, invece, palesa i soliti limiti offensivi. Senza un vero centravanti di ruolo è durissima e anche la minima costruzione di gioco viene frustrato dall'incapacità di metterla da dentro da parte dei suoi attaccanti. Così è davvero dura.

Il Monopoli passa in avvio di gara. Al 16' assist di Tezzer, difesa del Catania sorpresa, Fella anticipa Biondi che da pochi passi batte Furlan. Nella ripresa i rossazzurri ci provano, ma non si rendono davvero mai pericolosi dalle parti di Antonino. Il Monopoli trova il gol del raddoppio con Donnarumma che a metà ripresa segna su papera di Furlan che in precedenza aveva salvato su Carriero. Non accade più nulla fino al fischio finale con il Catania che esce mestamente dal campo dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato.