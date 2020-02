La Regione può aiutare Gerardina Trovato cantautrice finita in povertà

Gerardina Trovato, la cantautrice catanese che oramai vive a Portopalo di Capo Passero, è tornata questo pomeriggio davanti le telecamere di 'Domenica live', ospite di Barbara D'Urso. L'artista che vive in povertà, aiutata dalla Caritas diocesana di Noto con 80 euro al mese, ha detto al pubblico del piccolo schermo, di essere arrivata allo stremo e di avere ricevuto pure lo sfratto dal proprietario della casa di Portopalo, per morosità. Barbara D'Urso ha detto di avere ricevuto una lettera della madre di Gerardina Trovato, dove scrive di 'non avere mai abbandonato la figlia'. Circostanza però smentita dall'artista. La Trovato ha avuto parole di riconoscenza nei confronti di don Luca, il parrocco del paese, della farmacia del posto che le dà i farmaci a credito e di molti cittadini che le portano la spesa. Le telecamere hanno mostrato pure l'appartamento dove vice la cantautrice. Armadi quasi, vuoti, qualche tuta, pochissimi indumenti. Serve uno sforzo di generosità per rimettere nel circuito degli spettacoli, Gerardina Trovato. Magari inserendola nel calendario degli spettacoli della Regione siciliana del 2020. Si offrirebbe così la possibilità di rimettere in pista un'artista che con le sue canzoni ha portato in alto il nome della Sicilia.