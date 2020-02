Coronavirus, Minardo (Lega) si congratula con le ricercatrici: una è di Ragusa

“Grande soddisfazione per l’incredibile risultato delle tre ricercatrici italiane che per prime al mondo sono riuscite ad isolare il Coronavirus. Ancora una volta l’eccellenza italiana è capace di raggiungere traguardi straordinari. In particolare volevo congratularmi per il grande lavoro della siciliana Concetta Castilletti, ragusana doc, che insieme alle altre due colleghe ricercatrici dell’Istituto Spallanzani di Roma ha aperto la strada per trovare la cura e il vaccino di questo virus che sta mietendo centinaia di vittime in tutto il mondo”. Così il deputato a Montecitorio della Lega, Nono Minardo.