Assaltò farmacia, poi tentò in un supermercato: arrestato a Catania

Un giovane di 24 anni, Salvatore Platania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania perché ritenuto l'autore, l'8 gennaio scorso, di una rapina ai danni di una farmacia e di un tentativo di rapina in un supermercato, colpo sfumato grazie alla reazione di un dipendente. L'autore in entrambi i casi era armato di coltello. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania. A Platania gli agenti sono giunti dall'esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dei due esercizi commerciali. In occasione della rapina in farmacia il sistema di videosorveglianza ha ripreso sia l'uomo a volto scoperto ed armato di coltello, sia l'autovettura utilizzata per fuggire. Il tentativo di rapina nel supermercato fu compiuto con lo stesso modus operanti.