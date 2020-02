Le toglie la carta del 'reddito': arrestato ad Avola

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Avola hanno arrestato, nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e minacce a pubblico ufficiale un avolese di 28 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo si è reso responsabile di continue minacce, offese e vessazioni nei confronti della propria convivente e, in particolare, si è impossessato della scheda con il reddito di cittadinanza intestato alla donna, rendendosi responsabile del reato di estorsione.

La vittima si è recata in Commissariato per denunciare il compagno che l’ha raggiunta negli uffici della Polizia tentando di dissuaderla, con la minaccia, dal proprio intento, minacciando anche il personale di polizia.