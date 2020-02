Floridia e Solarino fanno il tifo per Tecla a Sanremo: entra in semifinale

Tecla Insolia, è in semifinale delle nuove proposte di Sanremo. L'artista, che ha 16 anni, è figlia di Vincenzo di Floridia e mamma Maria Vita, di Solarino. Le due comunità vicine, fanno il tifo per Tecla che è stata la seconda a esibirsi sul palco del Teatro Ariston, cantando 'l'8 marzo'. Tecla, vive in Toscana a Piombino, ma è cittadina onoraria di Solarino. E' una outsider al 70 esimo festival di Sanremo che è cominciato questa sera. Tecla si era fatta notare con il trionfo nel talent canoro 'Sanremo Young' condotto da Antonella Clerici e come attrice, in alcune apparizioni in fiction Rai.