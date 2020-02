Pozzallo, l'Associazione Confronto sollecita autorità di gestione per il porto

Un'autorità di gestione per il porto di Pozzallo in tempi brevi. L'appello arriva dall'Associazione Confronto. "L’annunciata inaugurazione ed apertura al pubblico della Stazione Passeggeri del Porto di Pozzallo - si afferma in una nota - è l’occasione per sollevare ancora una volta il problema della istituzione da parte del Governo Regionale di una Autorità di gestione per l’importante infrastruttura portuale chiamata a svolgere un ruolo di rilevante importanza strategica nel trasporto marittimo da e verso i Paesi del Mediterraneo.

In tale ottica, fermo restando il ruolo istituzionale del Comune e della Capitaneria, è urgente e indifferibile la nomina di una figura professionale che, nelle more dell’insediamento di un regolare organismo di gestione, si occupi di programmazione, promozione, marketing, controllo e vigilanza delle concessioni rilasciate dal competente assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente e che possa inoltre avviare da subito un serio confronto per una proficua collaborazione con altre importanti realtà portuali quali Catania, Augusta, Siracusa, Malta". L'Associazione ha dato, quindi, mandato al suo presidente, Enzo Cavallo, di promuovere un incontro con il Presidente della Regione per una sollecita soluzione del problema rappresentato che riveste una straordinaria importanza per la crescita e lo sviluppo del territorio.