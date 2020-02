Borseggiatore alla processione di Sant'Agata: arrestato a Catania

Carabinieri della squadra 'Lupi' del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un borseggiatore entrato in azione ieri durante la processione di Sant'Agata. Massimo Zuccarà, 48 anni, è stato notato tra i fedeli, in via Umberto, che si stava avvicinando con fare sospetto verso un 64enne, al quale ha sfilato con due dita il portafogli che la vittima teneva nella tasca posteriore dei pantaloni. Portato in caserma Zuccarà è stato dichiarato in arresto, mentre la refurtiva - 70 euro, carte di credito e documenti d'identità - è stata consegnata al legittimo proprietario che ha ringraziato i militari dell'Arma per il loro provvidenziale intervento.