Modica, il sindaco chiede più controlli per porre fine alle risse della "movida"

Su richiesta del sindaco di Modica, si è riunito in Prefettura il Comitato Ordine e Sicurezza pubblica per discutere dell’emergenza violenza che nelle ultime settimane ha fatto registrare una pericolosa impennata soprattutto in corrispondenza dei fine settimana nel centro storico. Per l’Ente di Palazzo S.Domenico erano presenti il Sindaco, Ignazio Abbate, ed il Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro. Sono state molteplici le proposte avanzate dai due rappresentanti modicani per mettere un freno agli episodi poco edificanti che non appartengono certo al tessuto sociale e storico della Città di Modica. “Voglio ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto per aver accolto la nostra richiesta – commenta il primo cittadino – scaturita anche dalle richieste dei cittadini stanchi di assistere a continue risse da saloon per le strade del centro storico. Al tavolo abbiamo portato diverse richieste a cominciare da un incremento deciso degli impianti di videosorveglianza con particolare riguardo alle zone limitrofe alla Domus S.Petri e Castello dei Conti. Abbiamo quindi chiesto una maggiore presenza notturna delle Forze dell’Ordine nei fine settimana con pattugliamenti congiunti interforze tra Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Tra le proposte avanzate anche quella di affidarci ad una vigilanza privata notturna che, lavorando quando è più intensa la movida, possa garantire maggiore sicurezza ai cittadini".