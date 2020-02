Autorità portuale di Augusta, il generale Errigo in visita alla Capitaneria

Il Generale Emilio Errigo, Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ha fatto visita di commiato, all’atto di lasciare l’incarico, alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, incontrando il Comandante, Capitano di Vascello Antonio Catino, ed una rappresentanza degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Militari.

Il Generale Errigo ha profuso parole di stima e di apprezzamento per l’opera assicurata dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera in favore della collettività, sottolineando l’alto valore morale che permea tale servizio, e ringraziando il Comandante Catino per la fattiva collaborazione assicurata durante l’esercizio del suo mandato quale Commissario Straordinario, in spirito di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni.

Il Comandante Catino ha fatto dono al Generale Errigo del crest raffigurante lo stemma della Capitaneria di Porto di Augusta, augurando all’Alto Ufficiale buon vento per ogni altra soddisfazione gli riserverà il futuro.