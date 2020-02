Più tre gradi oltre la media, inverno anomalo degli ultimi 30 anni

Quello sul Mediterraneo è l'inverno più anomalo degli ultimi 30 anni: più 3 gradi rispetto alla media stagionale. A dirlo all'ANSA, analizzando i dati raccolti dal Centro Europeo di Previsioni Meteo a Medio Termine (ECMWF), è il meteorologo Alessandro Gallo, esperto di Meteonetwork Sardegna: 'Se l'atlante climatico 1990/2020 indicava l'inverno 1990 come mite ed insolito per il continente europeo, i dati raccolti ci offrono elementi assolutamente non trascurabili in riferimento al cambiamento climatico'.