Nicosia, adescava minori sul social: arrestato a Teramo

La Polizia di Stato ha arrestato la scorsa settimana un cinquantenne di Teramo che adescava minori sui social utilizzando un profilo falso, fingendosi un giovane di bella presenza. L'arresto è stato eseguito da personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Abruzzo a seguito di perquisizione delegata dalla Procura di Caltanissetta. Le indagini sono scaturite su impulso del Commissariato di Nicosia a seguito di denuncia di adescamento di una minore online. I dati telematici hanno ricondotto a una donna della provincia di Teramo quale possibile responsabile ed è stato coinvolto il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo. All'esito della perquisizione eseguita nei confronti della donna dagli operatori del Compartimento Polizia Postale per l'Abruzzo e della Sezione di Teramo sono stati sequestrati dispositivi informatici la cui analisi forense ha consentito di individuare, quale effettivo autore dell'adescamento, il compagno della donna e di trovare centinaia di foto e video raffiguranti minori in atteggiamenti sessualmente espliciti. L'uomo è stato arrestato per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e ciò ha consentito di procedere in flagranza al suo arresto, successivamente convalidato dall'Autorità Giudiziaria. Sono tuttora in corso indagini per identificare le ulteriori vittime dell'adescamento.