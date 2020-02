Vittoria, 40 minuti per l'arrivo di un'ambulanza al mercato

"Nel mercato ortofrutticolo di contrada Fanello a Vittoria (Rg) stamane un operatore è stato investito da un carrello elevatore. Ci sono voluti circa 40 minuti prima che arrivasse l'ambulanza del servizio 118". Lo afferma Alessandro Mugnas, segretario dell'associazione Reset Vittoria. "Urge - aggiunge Mugnas - una seria revisione di tutto il piano operativo. Oggi si è verificato questo incidente ma se per assurdo fosse stato un infarto, e quindi tempi ristretti d'azione, cosa racconteremmo ai familiari di quell'uomo? Probabilmente si sarebbe fatto più in fretta se dei cittadini volontari fossero intervenuti per portarlo in ospedale. Siamo all'anno zero. Ci sono le strutture valide ma non abbiamo personale e mezzi adeguati alle emergenze".