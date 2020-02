Il vescovo di Caltagirone fa visita ai malati dell'ospedale 'Gravina'

In occasione della 28esima Giornata mondiale del malato il vescovo di Caltagirone, Calogero Peri, ha incontrato i pazienti dell' ospedale Gravina, dopo essere stato accolto dal direttore medico di Presidio, Giovanna Pellegrino, e dai direttori delle unità operative. "Il dolore dell'altro non resta mai 'altro', ma ci interpella - ha detto mons. Peri - diventa parte del nostro vissuto e ci motiva ad agire. In questa giornata vogliamo riflettere non solo sul dolore dei nostri fratelli, ma anche sul sentimento di prossimità e di compassione. Avere cura di chi è più fragile e vulnerabile, fare esperienza intima della carità, della tenerezza e della disponibilità apre il cuore alla speranza e alla certezza che anche nei momenti più bui della nostra vita, ci sarà sempre - ha aggiunto - il 'nostro prossimo' che ha il volto dei familiari, degli operatori, dei volontari, degli amici e, soprattutto, il volto di Cristo che si è fatto nostro compagno, nostro medico, offrendoci la sua consolazione e curando le nostre ferite fisiche, morali e spirituali". Il Vescovo ha anche incontrato gli operatori esprimendo loro "gratitudine per il lavoro che quotidianamente svolgono". "Ringrazio mons. Peri per l'attenzione pastorale che sempre esprime verso i sofferenti e verso gli operatori - ha detto Giovanna Pellegrino - la sua presenza è stata di conforto e di incoraggiamento".