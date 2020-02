Soccorsi 20 migranti su un barchino a Lampedusa

Soccorso nella notte al largo di Lampedusa: 20 migranti che erano a bordo di un barchino in legno in mare da più di un giorno sono stati salvati dalla Guardia Costiera. L'imbarcazione "era in difficoltà in acque Sar italiane - scrive la Guardia Costiera in un tweet - I migranti sono stati trasbordati su una motovedetta e sbarcati a Lampedusa in cooperazione con la Guardia di Finanza". Restano invece ancora in mare le 153 persone a bordo della Aita Mari, la nave della Ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. La nave si trova a sud di Lampedusa, al limite delle acque territoriali italiane.

I venti migranti soccorsi sono bengalesi, fra cui una donna e due minori, sono stati salvati al largo di Lampedusa (Ag) dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Gli extracomunitari, tutti in buone condizioni di salute, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove c'erano solo due migranti di un precedente sbarco.