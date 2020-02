Incidente a Siracusa, morto un motociclista a Santa Teresa Longarini

Un centauro siracusano di 40 anni, Massimo Saccuzzo, è morto in un incidente stradale stamattina in contrada Santa Teresa Longarini, periferia sud di Siracusa, sulla strada Statale 115. Il motociclista, per cause da accertare, si è scontrato con due auto. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi mentre la Procura ha aperto una inchiesta.

Secondo quanto si è appreso, nello scontro ha avuto la peggio il conducente dell’Honda Cbr, che ha perso il controllo del mezzo, finendo nella campagna circostante.

Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e anche un medico che, fuori dal servizio, si trovava a transitare per la zona, ha prestato i primi soccorsi al ferito. Per Massimo Saccuzzo di 40 anni, però, non c’è stato nulla da fare. E’ morto praticamente sul colpo a causa delle lesioni riportate nell’impatto.