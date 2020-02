"Operazione strade sicure" nel Ragusano, la Prefettura potenzia i servizi

Nel corso di una riunione tecnica di coordinamento interforze presieduta in data odierna dal Prefetto Filippina Cocuzza, è stata disposta la rimodulazione dei servizi svolti dal personale militare impegnato nell’operazione “Strade Sicure”, che, com’è noto, prevede l’impiego di un contingente dell’Esercito nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili.

In particolare, al fine di garantire una maggiore e più visibile presenza sul territorio, a partire da domani il personale dell’Esercito opererà in concorso con le Forze di Polizia nell’attività di prevenzione e di presidio di alcuni obiettivi sensibili di questo ambito provinciale.

Il servizio avrà inizio nel comune di Vittoria ed interesserà in seguito gli altri comuni della provincia secondo criteri di rotazione e sulla scorta dei siti sensibili preventivamente individuati.