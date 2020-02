Netturbini di Floridia incrociano le braccia per gli stipendi: domani è sciopero

Sono oramai arrivati alla canna del gas gli operatori ecologici di Floridia, che domani, per l'ennesima volta, incroceranno le braccia per il mancato pagamento degli stipendi. Si rischia di perdere il conto per i salari che i netturbini debbono ricevere dalla Prosat, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani a Floridia. I lavoratori vantano cinque mensilità, più la tredicesima. Una situazione che è diventata insostenibile per i lavoratori e per le loro famiglie. "Dobbiamo registrare per l'ennesima volta - dice il segretario generale di Siracusa di Fsi - Usae, Renzo Spada - che la Prosat non ha rispettato gli accordi che erano stati presi con le parti. In questa vertenza - aggiunge il sindacalista - serve un intervento risolutivo da parte del prefetto di Siracusa, affinchè si rispettino le volontà dell'amministrazione comunale, rappresentata dal commissario straordinario e dalla stessa Prosat. I lavoratori sono oramai stanche delle promesse, bisogna capire che non hanno più soldi per dare da mangiare alle loro famiglie. Tutto questo non si può accettare".