Lazio-Inter: prove Scudetto

La madre di tutte le sfide, potremmo definire così la gara che andrà in scena all’Olimpico domenica prossima alle 20:45. Già perché il “rimontone” nel derby ha ulteriormente rafforzato psicologicamente l’Inter di Conte, mentre la vittoria al Tardini di Parma ha confermato le ambizioni di una Lazio che non può (e forse neanche vuole) più nascondersi.

Una sorta di prova verità tra due squadre che vogliono formalmente insidiare la leadership della Juventus e interrompere la lunga striscia di otto titoli consecutivi conquistati dalla Vecchia Signora. Con i bianconeri alle prese con una trasformazione culturale (dalla razionalità di Allegri alla fantasia di Sarri) non proprio così fluida, questo probabilmente è il timing perfetto per tentare il “golpe”. E probabilmente dalla sfida di domenica sera all’Olimpico uscirà la principale candidata a sottrarre lo scettro alla Juve.

Inutile dire che si affrontano due compagini in salute, forse le due più in forma di tutto il campionato, almeno a giudicare dai risultati recenti: la Lazio arriva da una lunghissima striscia di imbattibilità (diciassette partite in campionato), a cui risponde l’Inter (con sedici). Vero che i nerazzurri di recente hanno avuto qualche passaggio a vuoto, leggasi pareggi con Atalanta, Lecce e Cagliari, ma la vittoria di Udine e, soprattutto, quella del derby hanno di fatto cancellato tutti i dubbi: quest’Inter è assolutamente da Scudetto. Stesso dicasi della Lazio, che viene da tredici vittorie (e due pareggi) nelle ultime quindici.

Sembrava che i biancocelesti potessero accusare un po’ di fatica fisica e psicologica (soprattutto dopo il pari nel derby e contro il Verona), ma la risposta di domenica scorsa al Tardini è stata veemente. La Lazio, però, in casa è ancora imbattuta (nove vittorie e tre pareggi) e forse anche per questo è considerata favorita: l’1 risultato finale, infatti, è dato a 2.3 volte la posta (mentre il 2 dei nerazzurri sale a 3 e il pareggio a 3.5).

Dunque, i bookmakers puntano sui biancocelesti piuttosto che sulla capolista. La gara si annuncia combattuta ed equilibrata, ma considerata la prolificità offensiva dei due reparti offensivi l'Over 2,5 (più di tre reti) è considerata l'opzione più probabile (1.7 contro 2), così come il Gol (segnano entrambe le squadre) prevale sul No Gol (addirittura 1.6 contro 2.2). D'altronde con gente come Luis Alberto, Correa, Milinkovic-Savic, Lukaku, Lautaro ed Eriksen (solo per citarne alcuni) in campo, è inevitabile attendersi grande spettacolo!