Vinciullo: "Finanziato progetto Iacp per 90 alloggi di edilizia residenziale ad Augusta"

Non posso non fare i complimenti all’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa che ha centrato un altro obiettivo straordinario per l’importo complessivo di 2.800.000,00 euro per i lavori di completamento di 90 alloggi di Edilizia Residenziale pubblica Industrializzata nel Comune di Augusta, in contrada Scardina. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

"Ancora una volta, i tecnici del nostro Istituto Autonomo per le Case Popolari hanno centrato un ulteriore obiettivo, dimostrando e confermando le straordinarie capacità tecniche ed amministrative che gli uffici possiedono - afferma l'ex deputato all'Ars - Come cittadini - conclude Vinciullo - non possiamo non complimentarci con loro e ringraziarli per la sensibilità e l’abnegazione con cui svolgono i loro compiti istituzionali ed il loro lavoro, dimostrando, ancora una volta, la loro competenza e le loro capacità".