Catania, le preziose coffe di Trizzini a Milano Fashion Week Donna

Il brand Tizzini sarà presente per la prima volta al White, appuntamento imperdibile della Milano Fashion Week Donna, in programma dal 20 al 23 febbraio prossimi, con le sue preziose coffe, trasformate da antico cesto siciliano di palma nana, in accessorio di lusso, punto di forza della sua collezione e in anteprima per il WHITE anche le nuovissime gonne-coffa.( Location Tortona 35 box67)

Specchietti, cianciane, giummi e passamanerie sono il lietmotiv del brand Tizzini che delle antiche coffe siciliane ne ha fatto un accessorio glamour, raffinato e sfacciato, straordinariamente ironico, seducente e dissacrante. C’è tutta la Sicilia nelle coffe e negli accessori Tizzini: un luogo pieno di paladini valorosi, con Rinaldo e Orlando che si contendono ancora la bella Angelica, di miti e santi diventati patrimonio culturale, di simboli antichi, di suoni di giummi, cianciane e specchietti luccicanti che rievocano canti popolari, di tratti di pennello dai colori intensi che ritraggono l’animo dei siciliani. Una terra mai scontata, che con le sue stratificazioni culturali, le commistioni storiche, dalle mille e sfaccettate contraddizioni, viene raccontata attraverso la cura dei materiali, dei tessuti pregiati, dei dettagli raffinatamente cuciti a mano ad uno ad uno, con uno stile e un gusto tra l’ossequio e l’irriverenza.

“Sono cresciuta tra i quadri, i colori e i pennelli di mia madre – racconta la stilista - da lei ho preso l’estro, la passione nel fare le cose, l’amore per il bello, quel bello che ti sfiora l’anima. Sin da bambina, ho sentito dentro di me un’energia crescere con l’impellenza di darle un nome e una forma, e così che, con un po’ coraggio e un po’ di incoscienza, mi sono messa in gioco dando vita al brand Tizzini. In ogni creazione c’è il mio dna, c’è ogni parte di me, con la voglia di raccontare la mia Sicilia”.

“Come l’isola che non c’è, e proprio come Peter Pan, racconto la mia Sicilia come un luogo immaginario, alla continua ricerca di bellezza e armonia, convinta che solo con l’aiuto della fantasia e l’entusiasmo dei bambini, anche gli obiettivi più lontani, che sembrano utopie, si possono realizzare. Aiutare a diffondere e far ammirare le bellezze della cultura e della tradizione siciliana, nel mondo, con eleganza e raffinatezza è l’obiettivo che ci auguriamo di raggiungere”.