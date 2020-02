Modica, assemblea dell'Unitre: tracciato il programma dell'associazione

Nel salone dell’Asilo Antoniano di Modica, nel quartiere Sacro Cuore, si è svolta l'assemblea dei soci della sede dell’Unitre. I lavori sono stati introdotti dal Presidente Rinaldo Stracquadanio che, con a fianco il suo vice, Enzo Cavallo, ed il segretario, Orazio Frasca, ha presieduto la riunione soffermandosi sul ruolo culturale e sociale dell’associazione e riferendo sull’incontro avuto col Sindaco Ignazio Abbate, dal quale è scaturito il prosieguo della collaborazione con l’amministrazione comunale. Diversi i punti trattati, numerosi gli interventi e le proposte sul programma di attività dell’associazione preparato dal Consiglio Direttivo e presentato, coi loro interventi, oltre che dal presidente, dai consiglieri Maria Pina Giurdanella, Tina Cassisi e Giovanni Avola. Particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione dei corsi fatta anche con gli interventi dei diversi docenti presenti. Oltre alla conferma dei laboratori del coro, del teatro e del teatro narrativo sulla vita nei quartieri, sono stati proposti i corsi di inglese, burraco, lavorazione ceramica, giardinaggio, lavorazione lana e ricamo, manualità creativa, cinema, beni culturali ed educazione alimentare, per iscriversi ai quali occorre fare richiesta alla segreteria entro il 23 febbraio. Oltre ad una serie di viaggi ipotizzati in Sicilia ed uno in Lombardia, sono state previste, nel mese di marzo, tre visite con guida, a Ragusa Ibla, a Noto ed al Castello di Donnafugata (con trasferimento in treno). Dopo la presa d'atto circa l'adesione dell'Unitre alle iniziative per la valorizzazione delle rimesse della stazione ferroviaria di Modica, sono stati presentati i futuri impegni dell’associazione con particolare riferimento alla organizzazione nella città della contea, per la fine di maggio, dell’annuale festival regionale dei Cori delle varie sedi siciliane. Annunciata infine l’adesione e la partecipazione della sede di Modica alla manifestazione della sede nazionale dell’Unitre, in programma a Torino nel prossimo mese di maggio in occasione del quarantacinquesimo anniversario della sua fondazione .