Priolo, motociclista in ospedale con un piede tagliato per un incidente

Incidente stradale stamane sulla statale 114, nella zona del polo petrolchimico di Priolo Gargallo. Un 47enne a bordo di una moto per cause da accertare si è scontrato con un'auto: le lamiere hanno tagliato il piede destro del motociclista. L'uomo è stato soccorso da alcuni automobilisti che stavano transitando. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare le cause dell'incidente. Il ferito è stato successivamente trasferito con l'elisoccorso al 'Cannizzaro' di Catania.