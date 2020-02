Siracusa, arrestata una coppia dopo il furto di un bracciale d'oro

I carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo impegnati in uno specifico servizio di contrasto ai reati predatori soprattutto quelli commessi negli esercizi commerciali, hanno tratto in arresto, per il reato di furto Isabella Campisi, 46 anni, disoccupata e G.C. di 40, siracusano.

I predetti, dopo essere entrati all’interno di una gioielleria ubicata in un centro commerciale della zona priolese, trafugavano dal bancone, celandolo all’interno della borsa della donna, un bracciale in oro dal valore complessivo di quasi 800 euro.

I Carabinieri, subito intervenuti, hanno tratto in arresto la coppia, mentre la refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.