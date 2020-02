McDonald's rinnova accordo con la catanese Oranfrizer per l'arancia rossa di Sicilia

Cinquecento tonnellate di arancia rossa di Sicilia Igp acquistate da produttori locali, per un totale di oltre 700.000 spremute da servire nei McCafé di tutta Italia. E' l'obiettivo dell'accordo tra McDonald's e l'azienda catanese Oranfrizer, leader in Italia per la distribuzione di agrumi, che si approvvigiona da coltivatori locali aderenti al Consorzio di tutela del pregiato agrume etneo. "La scelta di McDonald's di inserire all'interno dell'offerta di McCafé una vera eccellenza del Made in Italy come l'arancia rossa di Sicilia Igp - ha dichiarato Giorgia Favaro, direttore marketing di McDonald's Italia - rafforza il nostro legame con il territorio siciliano, e rientra nel più ampio impegno dell'azienda per la promozione del comparto agroalimentare italiano. È una nuova e importante tappa del lungo percorso che abbiamo intrapreso oltre 10 anni fa con i Consorzi di Tutela delle materie prime Dop e Igp. Possiamo affermare con orgoglio che il nostro McCafé diventa ancora più italiano e ancora più buono". "Siamo davvero orgogliosi della relazione che ci lega da oltre dieci anni a McDonald's - ha sottolineato Nello Alba, amministratore unico di Oranfrizer - è l'unica esperienza continuativa con il mondo della ristorazione/horeca intrapresa da Oranfrizer in quasi 60 anni di storia. Con risultati crescenti, basati su una soluzione di business di successo, dove la qualità delle materie prime e della gestione dei servizi è davvero centrata sulla soddisfazione del consumatore finale". "Oggi in Sicilia compiamo un importante passo in avanti per un'eccellenza siciliana, l'arancia rossa di Sicilia Igp - hja osservato l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera - che entra nei McDonald's, e si fa ulteriormente conoscere e apprezzare dal maggior numero possibile di consumatori. Valorizziamo così un vero e proprio tesoro agroalimentare, il suo colore e il suo sapore fanno rima con salute".