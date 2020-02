Elisabetta Luparello coordinatrice giovanile della Lega in Sicilia

Elisabetta Luparello, 27 anni, studentessa di giurisprudenza, è stata nominata dal segretario nazionale della Lega giovani, Luca Toccalini, coordinatrice provinciale della Lega giovani di Palermo e provincia. Da un paio d'anni si è avvicinata alla Lega di Salvini e si è occupata in particolare di giovani e soggetti deboli, come disabili e anziani. "La Lega giovani è una risorsa importantissima per il partito di Salvini. Specialmente in Sicilia, dove stiamo assistendo a un esodo incontrollato e distruttivo di migliaia di giovani, costretti ad abbandonare questa terra per la mancanza di opportunità, la politica deve dare risposte, perché non solo la gente non vada più via, ma si possa parlare di siciliani che tornano a casa, finalmente con un lavoro", scrive Luparello nel suo profilo Facebook. "Ringrazio Luca Toccalini, Andrea Crippa, vice segretario nazionale, il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia che con la sua esperienza e con il suo equilibrio è per noi una guida insostituibile - aggiunge Luparello - ed ancora, Igor Gelarda, capogruppo in consiglio comunale a Palermo che mi ha fatto conoscere la lega, Giuseppe Miccichè, coordinatore Lega giovani Sicilia occidentale e tutti i ragazzi e i dirigenti".