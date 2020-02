Ragusa, vertenza Banca Agricola: si punta a coinvolgere anche la Consob

Il sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Alessio Villarosa (nella foto), ha presieduto a Ragusa, nella sala convegni dell'ex Provincia, il tavolo tecnico sulla vertenza Banca Agricola popolare. Presenti la presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera Marialucia Lorefice, la deputata Ars Stefania Campo e i risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa che si riconoscono nel cosìddetto gruppo dei gilet gialli. Un'altra tappa nella vicenda che vede contrapposti molti risparmiatori che chiedono alla Banca di riacquistare le loro azioni in modo da poter monetizzare i risparmi per esigenze di natura personale. Ottimista, al termine del vertice, il sottosegretario Villarosa.

“Sono contento di aver partecipato a questo incontro programmatico – ha sottolineato Villarosa -. Sono venuti fuori temi importanti da mettere come ordine del giorno al prossimo tavolo che si terrà a Roma; cercheremo di includere, infatti, Consob nel prossimo tavolo, oltre che Banca d’Italia. Sarà l’occasione per affrontare i punti emersi dall’incontro odierno, cioè il coinvolgimento di Consob nell’ambito delle transazioni, la possibilità di ampliare il fondo di solidarietà per andare incontro alle esigenze dei risparmiatori, nuove proposte normative in materia di banche popolari, valutazione delle varie casistiche, il tema del riacquisto delle azioni da parte di Bapr. Queste le istanze che porteremo al tavolo romano".