La Juve vince a Ferrara contro la Spal: Bologna - Udinese finisce pari

Juventus batte Spal 2-1 nel terzo anticipo della 25ma giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Mazza' di Ferrara. Hanno deciso le reti di Cristiano Ronaldo al 39' pt (per lui si tratta dell'11ma rete di fila in campionato, uguaglia Batistuta e Quagliarella) e di Ramsey al 15' st. Per i padroni di casa a segno Petagna su rigore al 24' st. Grazie a questo successo i bianconeri salgono a +4 sulla Lazio (impegnata domani in trasferta a Marassi) e a +6 sull'Inter (posticipo domenicale con la Samp).

Nel pomeriggio Bologna e Udinese hanno pareggiato 1-1 in uno degli anticipi della 25/a giornata del campionato di serie A. I friulani, in rete con Okaka nel primo tempo, sono stati raggiunti al 92' da un gol di Palacio. La squadra di Mihajlovic sale a 34 punti, i friulani di Gotti a 27.