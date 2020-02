Ciclocross ad Avola, la Mtb di Noto è la più forte nella classifica a squadre (FOTO)

Successo di partecipanti e di pubblico oggi ad Avola per la manifestazione sportiva della “ 4^ Ciclocross Avola – Città della Mandorla”, curata e organizzata dalla Polisportiva MTB Avola, diretta dal presidente Sergio Rudilosso coadiuvato dal segretario Carmelo Arena, svoltasi lungo la pista sterrata di circa 2 chilometri complessivi, adiacente al Centro Culturale Giovanile di viale Pier Santi Mattarella, divisa in due batterie di corsa per otto categorie.

A darsi battaglie nella pista sterrata e parte della pista ciclabile, dopo aver concluso da 10 a 20 chilometri, sono stati in totale 105 atleti, di cui sei donne. A conquistare il primo posto tra le società partecipanti provenienti da tutta la Sicilia, è stata la MTB di Noto, seguita da Mtb Avola e Team Bike Noto. L’atleta che ha conquistato il primo posto per miglior tempo, con 00.51:29:448, è stato il ragusano Marco Palazzolo portacolori della società MTB Club Vittoria, secondo classificato nella categoria Junior/El-Sport. A premiare i ciclisti al termine della manifestazione sono stati, oltre ai dirigenti della MTB Avola, il sindaco Luca Cannata e l’assessore Luciano Bellomo. Questi i primi tre classificati per categoria:

Categoria “ Primavera” : 1) Sebastiano Cassarino , Bici Club Canicattini, 2) Alex Russotti, Polisportiva Mtb Avola.

Categoria “Debuttanti”: 1) Remigio Tiralongo , Polisportiva Mtb Avola, 2) Nicolò Marcì, Team Marini;

Categoria “ Donne A1” : 1) Sabrina Sallustro, Team Bike Noto, 2) Giuliana Di Natale, Team Bike Noto, 3) Valentina Mallia, Amici Bike Donnalucata.

Categoria “ Donne B2”: 1) Stefania Di Blasi , Orange Bike Carlentini, 2) Salvatrice Bellassai, Emmebi Bike.

Categoria “ Gentlemen 1/M5”: 1) Francesco Caruso, Mtb Noto, 2) Dino Pepi, Mtb Club Vittoria, 3) Giovanni Dell’Albani, Bike Team Giarratana.

Categoria “ Gentleman 2/M6” : 1) Sebastiano Floridia, Mtb Noto, 2) Daniele Mangione, Team Bike Noto, 3) Massimo Alescio, Emmebi Bike.

Categoria “ Juniores –sport ” : 1) Gioacchino Meli, Mtb Noto, 2) Marco Palazzolo, Mtb Club Vittoria, 3) Giuseppe Gulizia, Team Bike Noto.

Categoria “ Seniores 1 /M1” : 1) Davide Puzzo, Team Bike Noto, 2) Matteo Lombardo, Team Marini, 3) Christian Italia, Team Marini.

Categoria “ Seniores 2/M2”: 1) Marco Motta, Mtb Noto, 2) Alessandro Dell’Albani, Cycling Team Cassibile, 3) Davide Gennaro, Team Bike Noto.

Categoria “ Super Gentleman A/M7” : 1) Carmelo Di Martina, Ass. culturale Passione Ciclismo, 2) Guglielmo calabrese, Amici del Pedale.

Categoria “ Super G. B/M8” : 1) Corrado Gurrieri, Mtb Noto.

Categoria “ Veterani 1/ M3” : 1) Domenico Mulè, Branco team Carancino, 2) Alessandro Gallo, Team Bike Noto, 3) Santo Rizza, Mtb Avola.

Categoria “ Veterani 2/M4”: 1) Paolo Santoro, Mtb Noto, 2) Emanuele Carnemolla, Mtb Noto, 3) Salvatore Greco, Team Siracusani.

(Nelle foto, 1) Premiazione società sportive; foto 2, Premiazione atleti categoria Veterani 2; foto 3, Atleti in gara lungo il percorso; foto 4, premiazione categoria donne A/1.