Milano città chiusa, stop Scala, Brera Duomo ed i pub

In Veneto tutte le manifestazioni pubbliche sono state bloccate, tra queste anche al Carnevale di Venezia. Annullate dal governo le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto, e quindi le quattro gare Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Oggi in serie A si giocheranno quindi solo due partite, l'anticipo dell'ora di pranzo Genoa-Lazio, e Roma-Lecce alle 18. Stop anche alla Scala, alla Pinacoteca di Brera e al Duomo di Milano. Stop alle messe nel Patriarcato di Venezia. Le Fs prevedono un 'rimborso in bonus per chi rinuncia al viaggio' e dota il personale di mascherine, disinfettanti sui treni. Chiuse per una settimana, in via cautelativa, tutte le scuole di ogni ordine e grado in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e asili e università in Trentino Alto Adige. Nelle stesse regioni, a cui si aggiunge Genova, si fermano le Università. In Lazio il Campus Bio-Medico ha disposto il rinvio della prova di ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia previsto per martedì 25 febbraio. Il Miur: sospendere gite in Italia e all'estero.