Vertice a Catania sul coronavirus, Musumeci: misure omogenee nei Comuni

E' cominciato nella sede distaccata di Catania della Regione Siciliana l'incontro operativo convocato e presieduto dal governatore Nello Musumeci per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell'Isola per l'emergenza Coronavirus. Partecipano, tra gli altri, il presidente dell'Anci siciliana Leoluca Orlando, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il capo della Protezione civile in Sicilia, Calogero Foti. Alle 17 è previsto un incontro con la stampa.