Fratelli d'Italia lancia a Siracusa tre circoli territoriali: sabato la presentazione

Per radicare ulteriormente nel territorio un partito che alle scorse elezioni europee nel capoluogo ha ottenuto l’11% di consensi, Fratelli d’Italia (FdI) ha avviato una nuova fase che passa dall’organizzazione dei circoli territoriali.

A Siracusa se ne costituiscono tre, due in città, chiamati “Aretusa” con portavoce Paolo Cavallaro e “Atreju” con portavoce Emiliana Carpinteri e uno nella frazione Cassibile, preesistente e già intitolato a Bartolo Implatini con portavoce Paolo Romano.

Il giorno dedicato al lancio dei tre circoli territoriali è sabato 29 febbraio, con parlamentari e vertici siciliani del partito di Giorgia Meloni nel capoluogo, da Salvo Pogliese (coordinatore regionale e sindaco di Catania) a Manlio Messina (assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo), da Elvira Amata (nella foto) (capogruppo all’Ars) e Rossana Cannata (deputato all’Ars) a Raffaele Stancanelli (deputato all’Europarlamento). Tra i dirigenti del territorio, il commissario provinciale Giuseppe Napoli e il dirigente nazionale Pietro Forestiere.

Si parte con un convegno al Jolly Aretusa Palace Hotel (corso Gelone 45) dal titolo “La Destra che piace”, promosso dal circolo territoriale “Aretusa”. Il portavoce del circolo, Paolo Cavallaro modererà i lavori, durante i quali sono previsti gli interventi degli esponenti di Fratelli d’Italia summenzionati. Si concluderà, nella stessa sala, con la cerimonia formale di presentazione dei tre circoli siracusani. È inoltre previsto un banchetto per la raccolta firme a favore dei 4 disegni di legge di iniziativa popolare lanciati da Giorgia Meloni con lo slogan "4 firme per la sovranità" (elezione diretta del presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in Costituzione, supremazia ordinamento italiano su quello europeo).

È quindi in programma il trasferimento a Cassibile, alla sede del circolo “Implatini”, dove alle ore 19 i vertici regionali e provinciali del partito

incontreranno tesserati e simpatizzanti della frazione.