Coronavirus, primi casi di positività in Liguria e Sicilia: 2 in Toscana e 80 mila in tutto il mondo

Primo caso di positività al Coronavirus in Liguria. Lo conferma la Regione Liguria. Un primo caso di positività è stato registrato anche al Sud: è una turista di Bergamo in vacanza a Palermo, da ieri ricoverata nell'ospedale Cervello. Primi due casi anche in Toscana, un imprenditore italiano ricoverato in isolamento a Firenze e un informatico 49enne di Pescia rientrato giovedì da Codogno. Contagi in 20 province, in tutto 283 in Italia. In Lombardia sono 206 (21 in terapia intensiva), 23 in Emilia-Romagna, un caso a Rimini. Secondo il rilevamento in tempo reale condotto dall'università americana Johns Hopkins, i contagi accertati finora in tutto il mondo sono quasi 80.300.