Coronavirus, domani il governatore della Sicilia riferisce all'Ars

Domani, alle 16.30, il governo Musumeci riferirà al Parlamento siciliano sull'emergenza coronavirus e le misure adottate per fronteggiarla.

"L'eventuale quarantena e le eventuali cure di migranti per sospetti di coronavirus dovranno avvenire a bordo delle imbarcazioni, ovviamente quelle in grado di ospitare per 14 giorni persone in condizioni precarie". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa, assieme all'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e al presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando.

"Nei treni non è stata esercitata alcuna attività di controllo, così come per i pullman di linea. Ho il diritto e il dovere di chiedere che la Sicilia non diventi la terra di approdo per chi sa che qui non torva alcun controllo e alcuna barriera, non è possibile: siamo una regione di frontiera e pretendiamo che i controlli siano fatti a tappeto e in maniera severa". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti a Palermo.