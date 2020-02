Da due anni deputati Ars senza agenzie di stampa: appello Udc a Miccichè

"Da oltre due anni l'Assemblea regionale siciliana non sottoscrive abbonamenti con le agenzie di stampa nazionali. Tale scelta, davvero inspiegabile, continua a creare disagi per l'accesso ai dispacci ed alle notizie in tempo reale a tutti i deputati e agli operatori giornalisti che si occupano degli uffici stampa dei gruppi parlamentari. Invitiamo il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè a farsi latore di questa richiesta in maniera che il Consiglio di presidenza di Palazzo dei Normanni proceda rapidamente ad autorizzare il rinnovo degli abbonamenti con le agenzie di stampa". Lo affermano i deputati regionali dell'Udc, Eleonora Lo Curto, Vincenzo Figuccia, Mimmo Turano, Danilo Lo Giudice e Margherita La Rocca Ruvolo. "Troviamo davvero assurdo che, unico caso in Italia, il consiglio regionale della Sicilia non possa fruire di questo servizio fondamentale per l'informazione politica e la comunicazione istituzionale, nonché indispensabile a far conoscere le posizioni dei soggetti politici regionali", aggiungono.