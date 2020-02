Modica, coronavirus: le misure di prevenzione nelle scuole e negli uffici

Un erogatore di sostanza antimicrobica in ogni classe delle scuole dell’obbligo, in ogni ufficio pubblico, nei centri sociali e sanificazione quotidiana degli autobus usati per il trasporto scolastico. Sono solo alcune delle contromisure adottate dal Comune di Modica per la prevenzione dal rischio contagio Coronavirus come stabilito al termine della riunione straordinaria in Prefettura con i sindaci della provincia. “Abbiamo recepito le indicazioni avute oggi in Prefettura – commenta il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – integrandole ove possibile con ulteriori iniziative volte a garantire la massima tranquillità possibile dei nostri cittadini. E così abbiamo scelto di installare gli erogatori di sostanza antimicrobica dello stesso tipo utilizzata nelle sale operatorie in ogni classe delle scuole di nostra competenza e negli uffici comunali. Gli autobus per il trasporto scolastico verranno sanificati ogni giorno prima del normale servizio. Le gite scolastiche, le uscite didattiche e qualsiasi altra iniziativa pubblica scolastica sono state sospese fino al 15 marzo. Gli esercizi commerciali saranno dotati della brochure contenente tutti gli accorgimenti da seguire oltre ad un erogatore per permettere l’igiene delle mani al personale e ai clienti. Tutte queste misure servono a scongiurare il pericolo contagio e a far stare più tranquilli i nostri concittadini. L’emergenza a livello nazionale esiste, inutile negarlo, ma per fortuna alle nostre latitudini non è così pressante come in altre Regioni. A tal proposito l’Ospedale Maggiore di Modica è stato individuato come centro provinciale di riferimento per eventuali casi sospetti di Coronavirus. Invito ancora una volta tutti ad una maggiore cautela nella lettura e nella diffusione di notizie spesso incontrollate che non fanno altro che creare panico tra la popolazione”.