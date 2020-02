Trasporti, revocato lo sciopero di Tirrenia del 13 marzo

"Sospeso lo sciopero nazionale del personale Tirrenia del prossimo 13 marzo". Ne danno notizia unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti spiegando che "abbiamo accolto l'invito della commissione di garanzia a sospendere gli scioperi, alla luce della situazione relativa ai contagi di coronavirus Covid-19 in Italia". "Nel frattempo - proseguono le organizzazioni sindacali - auspichiamo un intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti di Cin Tirrenia atteso che il contratto in essere copre abbondantemente il servizio e quindi le sedi che l'armatore ha deciso arbitrariamente e unilateralmente di chiudere". "Ci riserviamo - concludono - di riprogrammare lo sciopero in funzione dell'evoluzione sanitaria".