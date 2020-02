Coronavirus, il sindaco Italia: "A Siracusa non sussistono ragioni di allarme"

"Continuiamo a monitorare l'evolversi delle notizie sul coranavirus, sia negli aspetti generali che rispetto alla situazione siciliana e saremo pronti a intervenire, se necessario, di concerto con le altre istituzioni ad ogni livello, a cominciare da quelle sanitarie, e attraverso la nostra struttura di protezione civile già attiva. Al momento a Siracusa non sussistono ragioni di allarme”.

Lo dice il sindaco, Francesco Italia, che sostanzialmente replica aLega Sud cheaveva chiesto una campagna di sanificazione delle scuole, che da giorni tiene contatti con con i colleghi delle altre città, anche di quelle delle zone maggiormente interessate dall'infezione, oltre che con il ministero della Salute, l'assessore regionale Razza e l'Asp.

“Le notizie che arrivano dal resto della Sicilia sono del tutto tranquillizzanti – prosegue il sindaco Italia – motivo per cui confermiamo i provvedimenti di prevenzione adottati in questi giorni. Anche le iniziative pubbliche già in programma sono confermate. Stiamo seguendo pedissequamente, come riteniamo giusto, le indicazioni che provengono dalla autorità sanitarie centrali e locali. Inoltre, disporremo la sanificazione degli edifici scolastici in collaborazione con i dirigenti, così da intervenire in ore diverse da quelle delle attività didattiche al fine di evitare disagi a docenti e studenti rispetto al normale svolgimento dei programmi”.

Il sindaco Italia invita, infine, a rispettare le misure quotidiane di igiene più volte consigliate in questi giorni e a evitare spostamenti fuori città se non strettamente necessari.

“Ricordo – conclude il sindaco Italia – che se si ha febbre o tosse persistenti e se si è tornati da meno di 14 giorni da luoghi nei quali si sono verificati casi di coronavirus occorre contattare il numero verde nazionale 1500 o quello regionale 800 45 87 87”.