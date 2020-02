Coldiretti: la siccità in Sicilia provoca danni ingenti all'agricoltura: vigneti e ortaggi a rischio

"La siccità sta provocando danni gravissimi in tutta la Sicilia. Il grano non cresce, per gli ortaggi e nuovi impianti di vigneto si procede con irrigazioni di soccorso che fanno lievitare i costi aziendali. Non si può concimare e anche i pozzi si stanno asciugando lasciando intravedere un futuro davvero tragico". E' l'allarme di Coldiretti Sicilia che rileva "quanto siano in crisi tutti i comparti a causa della mancanza di pioggia che dura da mesi. Il paesaggio delle zone seminate, che in questo periodo dovrebbe essere verde, oggi appare inconsueto a causa dalla mancanza di acqua, con chiazze gialle. Ovunque i terreni secchi, seminati a cereali, rischiano di non far germogliare ed irrobustire le piantine che in caso di pioggia violenta saranno spazzate via". "Il clima pazzo - aggiunge Coldiretti Sicilia - non aiuta certamente la programmazione colturale in campagna. La natura è in tilt e a macchia di leopardo in tutta l'Isola si sono verificate fioriture anticipate dei mandorli e molti alberi da frutto hanno le gemme già da tempo". "La situazione è simile in tutta la Sicilia e le isole - commenta Francesco Ferreri, presidente regionale Coldiretti -. Per poter irrigare si sostengono spese aggiuntive, e questo incide sulla vita aziendale. Siamo di fronte a cambiamenti epocali che devono essere fronteggiati immediatamente con una programmazione adeguata che riguardi tutti. Occorre una verifica continua delle strutture dei consorzi di bonifica e una strategia che permetta di dare soluzioni certe e garanzie".