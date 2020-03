Assostampa Siracusa incontra il procuratore capo

Il segretario provinciale dell’Assostampa di Siracusa, Prospero Dente, accompagnato dal consigliere regionale di Assostampa Sicilia, Francesco Di Parenti, e dal consigliere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Santo Gallo, ha incontrato questa mattina il Procuratore della Repubblica, Sabrina Gambino.

Un incontro programmato da tempo e durante il quale la delegazione ha esposto le maggiori criticità che riguardano la categoria sul territorio.

Le minacce – non ultima quella al collega Silvio Breci -, le intimidazioni, l’eccessivo ricorso alle querele temerarie, l’esercizio abusivo della professione, alcuni degli argomenti posti dal segretario di Assostampa a nome degli iscritti e dell’intera categoria.

“Abbiamo rappresentato le nostre preoccupazioni e, allo stesso tempo, la compattezza dell’intera categoria contro ogni forma di minaccia – ha dichiarato Prospero Dente – Un grazie al Procuratore per l’attenzione prestata a noi e alla stampa in generale.”