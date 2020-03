Quasi quattromila i contagiati da coronavirus e 197 i morti in Italia: il bilancio si aggrava

Sono 3.916 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 620 persone in più rispetto a ieri e 197 i morti, 49 in più. E' il bilancio del commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 462 i malati ricoverati in terapia intensiva, 111 in più rispetto a ieri. Di questi 462 ben 309 sono in Lombardia. Sono 2.394 i malati con sintomi ricoverati e 1.060 quelli in isolamento domiciliare. Domani 'sapremo quella che sarà la sorte delle zone rosse" del lodigiano e di Vo' Euganeo'. Dalla bozza del decreto legge, al via i contratti di lavoro autonomo di sei mesi a medici, infermieri e operatori socio-sanitari per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo prevede una bozza del decreto legge sulla sanità, che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri di questa sera che anticipa parte della misure del pacchetto di nuove misure anti-virus. Si potranno reclutare anche medici in formazione all'ultimo anno di specializzazione e "personale medico e infermieristico" in pensione. Nella bozza la possibilità di 'requisire' strutture alberghiere per ospitare persone in quarantena.