Porte chiuse ai giornalisti al consiglio comunale di Augusta: è bufera

Consiglio Comunale a porte chiuse e giornalisti lasciati fuori insieme al pubblico. È accaduto questa sera ad Augusta dove, il Presidente del civico consesso, rifacendosi ad una interpretazione del DPCM del 4 marzo, non ha ammesso i cronisti nell’aula “Giacinto Franco” di Palazzo San Biagio.

Sin dalla mattinata di oggi abbiamo richiesto alla Presidente, con nota scritta inviata per conoscenza anche allo stesso Prefetto e al segretario regionale Assostampa Sicilia, di recedere da questa indicazione e ammettere i colleghi per garantire il diritto di cronaca.

Ieri sera, grazie all’immediato impegno del segretario regionale, Roberto Ginex, avevamo inviato il quesito alla FNSI a Roma.

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ci ha risposto che, nel pieno rispetto del Decreto, i giornalisti possono essere ammessi lì dove sia possibile garantire la distanza interpersonale di un metro.

Abbiamo ricordato che una diretta streaming non può completare l’informazione né il racconto dei lavori d’aula. Nonostante ciò i giornalisti sono stati lasciati fuori dall’aula.