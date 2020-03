Floridia, provoca un incidente scende dall'auto e se va: un uomo ferito

Un incidente si è verificato questa sera verso le 20,30 a poche centinaia di metri dal centro abitato di Floridia. Il bilancio non è tragico, solo una persona leggermente ferita e sotto choc per ciò che è accaduto. Lo scontro tra due auto, un'Alfa Romeo 159 e una Bmw 320, si è verificato all'ingresso del ponte Mulinello. L'Alfa guidata da un cittadino straniero, avrebbe abbordato la curva che immette sul ponte ad altra velocità. in quel momento transitava una BMW in uscita da Floridia, guidata da M.F., che si è visto piombare addosso come una scheggia, l'Alfa Romeo 159 che si apprestava ad entrare in paese. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha prestato soccorso a M.F. in chiaro stato di choc e con qualche contusione, mentre l'altro guidatore, è rimasto illeso. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il conducente dell'Alfa Romeo ha abbandonato a piedi il luogo dell'incidente, dirigendosi verso la città. Avrebbe detto di non avere nè la patente, nè la polizza assicurativa. Insomma nulla da perdere. Al ponte Mulinello è arrivata da Siracusa una gazzella del nucleo radiomobile dei carabinieri. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica ufficiale dello scontro.