Rave party alla Plaja di Catania: diciannove denunciati

Diciannove persone che erano tra i partecipanti a un rave party organizzato in viale Kennedy a Catania senza autorizzazioni e occupando illegalmente edifici e suolo privati sono stati denunciati da agenti del commissariato Librino. La polizia è intervenuta richiamata dalla musica ad alto volume e dal notevole flusso di persone presenti, molte delle quali intenti a bere bevande alcoliche. Sul posto sono state trovate cucina a gas e tende da camping per il pernottamento. In alcuni tendoni erano stati messi sedie e divani e allestito un bar per la somministrazione di bevande e alimenti. La polizia ha identificato i 5 organizzatori che sono stati denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento e aver commesso il fatto mediante occupazione abusiva di terreni privati. I fatti contestati risalgono ai giorni scorsi, prima dell'entrata in vigore del Dcpm sull'emergenza Coronavirus.